Προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου της Μακεδονίας και Θράκης λόγω των καιρικών συνθηκών

Χιονόπτωση, παγετός και βροχοπτώσεις προκαλούν προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στην ιρλανδική διάβαση Μωσαϊκού, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε τμήματα της επαρχιακής οδού Δρανιάς – Οργάνης – Σμιγάδας – Μυριτίσκης – Άνω Βυρσίνης – Καρδάμου – Κύμης και της επαρχιακής οδού Κέχρου – Χλόης, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων, από τις 12 το μεσημέρι και για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές.

Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, στη δημοτική και δασική οδό Καλλιθέας Σταυρούπολης – Δασικού Χωριού, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, λόγω παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Απαραίτητη είναι επίσης η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης:

- Από το 14ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Μ.Σ. Αγίου Κωνσταντίνου έως και τον Εχίνο.

- Από το 31ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Μ.Σ. Αγίου Κωνσταντίνου έως και τα σύνορα.

Στη Δράμα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται υποχρεωτικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό, από τη διασταύρωση Βώλακα έως τον οικισμό Βώλακας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και από το 22ο χλμ της επαρχιακής οδού Δράμας - Σιδηρονέρου έως το 53ο χλμ στον οικισμό Σκαλωτής.

Επιπλέον, σύμφωνα με αποφάσεις των διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω των δελτίων πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ και με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την κίνηση στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, της περιοχής ευθύνης της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και για την κίνηση στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, από το ύψος του 4ου χλμ Ε.Ο. Ξάνθης-ελληνοβουλγαρικών συνόρων, έως το ύψος των ορίων με τον νομό Δράμας και έως το ύψος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, ισχύει και για την κίνηση των οχημάτων στο ορεινό και ημιορεινό (άνω των 200μ) οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου και στο ορεινό και ημιορεινό (άνω των 200μ) οδικό δίκτυο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, από το 17ο χλμ Ε.Ο. Δράμας-Εξοχής έως και το 42ο χλμ Εξοχής –Συνόρων και Δ.Δ. Σιδηρονέρου Νομού Δράμας.

Κιλκίς: Μηχανήματα έργου από τα ξημερώματα επιχειρούν για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κιλκίς επιχειρούν από τα ξημερώματα της Κυριακής σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και μέρος του δημοτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της, προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί και ασφαλείς, καθώς έχει ξεκινήσει και συνεχίζει η χιονόπτωση.

Επιχειρούν δέκα μηχανήματα έργου (ιδιόκτητα και μισθωμένα) με τους χειριστές, οδηγούς και υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, σε σημαντικά σημεία όπως η Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Πετριτσίου, η Επαρχιακή Οδός Πολυκάστρου- Κιλκίς, καθώς και στις διαδρομές προς Μεγάλα Λιβάδια, Σκρα και προς Μελάνθιο, Ριζανά, Ποντοκερασιά. Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα κι επιφυλακή παραμένει και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, συλλέγοντας και μεταφέροντας τα καταγεγραμμένα προβλήματα για την άμεση αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Κιλκίς.

Να σημειωθεί ότι το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 800 χιλιόμετρα, και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά σε ορεινές περιοχές που βρίσκονται στο Πάικο και τα Κρούσσια.

Δύο ώρες νωρίτερα το κλείσιμο της Εγνατίας- Απαγορευτικό για φορτηγά και λεωφορεία

Δύο ώρες νωρίτερα από ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί μπαίνει σε ισχύ το απαγορευτικό για τα φορτηγά στην Εγνατία Οδό.

Η κυκλοφορία διακόπτεται από τις τέσσερις τελικά και όχι από τις έξι όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η κυκλοφορία των φορτηγών διακόπτεται πριν το Δροσοχώρι από την πλευρά των Ιωαννίνων και στον Πολύμυλο από την πλευρά της Μακεδονίας.Ζαχαροπλαστεία Ιωαννίνων

Παράλληλα αποφασίστηκε και μπαίνει σε εφαρμογή και η απαγόρευση της κίνησης των λεωφορείων στην Εγνατία Οδό κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα είτε πρόκειται για εκδρομικά, είτε πρόκειται για λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Το κλείσιμο κατά δύο ώρες νωρίτερα αποφασίστηκε μετά την έντονη χιονόπτωση που εκδηλώνεται στην Δυτική Μακεδονία.

