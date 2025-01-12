Σε κλίμα οργής και βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Κυριακής τον 22χρονο Παναγιώτη που άφησε την τελευταία του πνοή μετά το φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά.

Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα άρχισε να συρρέει κόσμος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πιθάρι Ακρωτηρίου για να αποχαιρετήσει το «γελαστό παιδί». Την ίδια ώρα οι συγγενείς του άτυχου 22χρονου είναι οργισμένοι και θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σοκ με το νέο βίντεο – Ο 45χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Σοκ προκαλεί το νέο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το flashnews.gr, στο οποίο αποτυπώνεται η ακριβής στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη.

Όπως διαπιστώνει κανείς βλέποντας το βίντεο, πρώτα ακούγεται η επιτάχυνση της Porsche του 45χρονου και μετά από κάποια δευτερόλεπτα γίνεται το δυστύχημα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

