Ρέθυμνο: Θανάσιμος τραυματισμός 43χρονου από πτώση δέντρου στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου

Η πτώση δέντρου στο χωριό Μαργαρίτες στον Μυλοπόταμο στο Ρέθυμνο, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 43χρονου.

Άμεσα, στις 12.45 το μεσημέρι, ενημερώθηκε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στο σημείο. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από τους συγχωριανούς με τη βοήθεια του γιατρού του πληρώματος του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

