Εξήντα μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί σε παραλία της Γαύδου, όπου και θα διανυκτερεύσουν σήμερα.
Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το γραφείο της δημάρχου Γαύδου, αύριο οι μετανάστες θα μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στη Χώρα Σφακίων και στη συνέχεια θα προωθηθούν στη δομή του Δήμου Χανίων στην Αγυιά για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
