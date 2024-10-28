Δήμος Αθηναίων: Έχουμε επιληφθεί του θέματος με το νυχτερινό κλαμπ, που χορήγησε αλκοόλ σε ανηλίκους

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σχετικά με το νυχτερινό κέντρο, όπου διασκέδαζαν ανήλικοι και τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, θα προβεί άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει:

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει επιληφθεί του θέματος που αφορά το νυχτερινό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που χορήγησε αλκοόλ σε ανηλίκους. Θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σε σχέση με τις πράξεις που διαπιστώθηκαν, σε συνεννόηση και με την Ελληνική Αστυνομία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

