Δήμος Αθηναίων: Έχουμε επιληφθεί του θέματος με το νυχτερινό κλαμπ, που χορήγησε αλκοόλ σε ανηλίκους

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σχετικά με το νυχτερινό κέντρο, όπου διασκέδαζαν ανήλικοι και τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, θα προβεί άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει:
«Ο Δήμος Αθηναίων έχει επιληφθεί του θέματος που αφορά το νυχτερινό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που χορήγησε αλκοόλ σε ανηλίκους. Θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σε σχέση με τις πράξεις που διαπιστώθηκαν, σε συνεννόηση και με την Ελληνική Αστυνομία».
- Σακελλαροπούλου: Πολύτιμη παρακαταθήκη το σθένος και η ομοψυχία των ηρώων του 1940
- «Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν, θα περάσουν»: Με στίχους του Παλαμά το μήνυμα του πιλότου του F16 για την 28η Οκτωβρίου
- Αρχηγός ΕΛΑΣ για 28η Οκτωβρίου: Αυταπάρνηση και ηρωισμός έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με το χαρακτήρα του Έλληνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.