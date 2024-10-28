Σακελλαροπούλου: Πολύτιμη παρακαταθήκη το σθένος και η ομοψυχία των ηρώων του 1940

«Η εθνική επέτειος του ένδοξου "ΟΧΙ" είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ευθύνης προς όλους όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Το σθένος και η ομοψυχία των ηρώων του '40 αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον. Με αφορμή τη σημερινή λαμπρή παρέλαση, θα ήθελα να εξάρω τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης εγγυώνται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά», επισήμανε η κ. Σακελλαροπούλου.

Κορυφαία στιγμή της παρέλασης ήταν η επικοινωνία, μέσω ασυρμάτου, της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον σμηναγό Γεώργιο Σωτηρίου, κυβερνήτη του μαχητικού αεροσκάφους F-16, της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων "ΖΕΥΣ" που προκάλεσε τον θαυμασμό με τις εντυπωσιακές ασκήσεις ακριβείας και επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης κόβοντας την ανάσα των θεατών.

Με τα λόγια του Κωστή Παλαμά, «Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουν, θα περάσουν», από τον θάλαμο διακυβέρνησης του F-16, ο σμηναγός έστειλε το δικό του μήνυμα και συνέχισε: «Ας τιμήσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα προσβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη! Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Ο διάλογος με τον σμηναγό

«Κύριε Σμηναγέ, τιμάμε σήμερα τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας, καθώς και τις Ένοπλες Δυνάμεις μας που καθημερινά αναμετρώνται με την ιστορία, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας σε γη, ουρανό και θάλασσα. Ο ελληνικός λαός σάς τιμά και σας εμπιστεύεται. Χρόνια Πολλά!», ανταπέδωσε στον χαιρετισμό του η κ. Σακελλαροπούλου.

Εντυπωσιακοί ήταν και οι σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πέταξαν πάνω από τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Στην παρέλαση πήραν μέρος υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα του Στρατού Ξηράς, της Αεροπορίας και του Ναυτικού, του Πυροσβεστικού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Στο πρώτο μέρος έκαναν παρέλαση πολιτικά τμήματα και ο ανοιξιάτικος καιρός βοήθησε ώστε πολλοί Θεσσαλονικείς να παρακολουθήσουν την παρέλαση παίρνοντας θέση στις δυο πλευρές της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη συνδύασαν με βόλτα στη νέα παραλία.

Η πομπή με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σταμάτησε σε απόσταση από την εξέδρα των επισήμων και η κυρία Σακελλαροπούλου περπάτησε αυτή τη διαδρομή.

Την παρέλαση παρακολούθησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο γενικός γραμματέας της Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παππάς, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" Βασίλης Στίγκας, ο ευρωβουλευτής Μανώλης Φράγγος ως εκπρόσωπος της "Ελληνικής Λύσης", βουλευτές, ευρωβουλευτές, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόξενοι κ.ά.

Πριν την έναρξη της παρέλασης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώον του Γ' Σώματος Στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

