Πλάνα από τη χθεσινή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 40 μεταναστών στη Σάμο, έδωσαν στη δημοσιότητα την Κυριακή το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και η Πολεμική Αεροπορία.

Υπενθυμίζεται ότι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε η λιμενική Αρχή της Σάμου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την ύπαρξη ατόμων στη θάλασσα στην περιοχή παραλίας Πλάκας.

Υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ), ένα σκάφος της δύναμης Frontex, ένα ταχύπλοο σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο διέσωσε δύο άτομα από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σάμου.

Κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομική Διεύθυνση και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού.

Το Πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και περισυνέλεξε δύο άτομα από τη θάλασσα, ενώ το βοηθητικό σκάφος του ΠΑΘ εντόπισε και περισυνέλεξε ένα ακόμα άτομο.

Είκοσι τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδη ακτή από το βοηθητικό σκάφος του ΠΑΘ, ενώ άλλα 12 άτομα εντοπίστηκαν από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Λιμενικής Αρχής Καρλοβάσου σε χερσαία περιοχή.

Οι 38 διασωθέντες αλλοδαποί παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου και μεταφέρθηκαν στην τοπική Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή, στη Ζερβού Μυτιληνιών.

Πηγή: skai.gr

