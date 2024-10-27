Κρήτη: Διάσωση 37 μεταναστών στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Συνολικά 37 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο, σήμερα (Κυριακή 27/10) στις 3 τα ξημερώματα, στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα στα 39 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όλοι άνδρες, περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Παλάου, το οποίο κατέπλευσε στον κόλπο Μεσσάρας, όπου με τη συνδρομή ενός ναυαγοσωστικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής Αγίας Γαλήνης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.