«Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν, θα περάσουν. Ας τιμήσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα. Προσβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια Πολλά Ελλάδα», ανέφερε στο μήνυμά του ο πιλότος του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου κατά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Με την ιστορία, σε κάθε σημείο της πατρίδας μας, σε γη, ουρανό και θάλασσα, ο ελληνικός λαός σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Χρόνια πολλά» είπε από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

O Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου είναι Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1500 σε F-16.

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων έγινε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυβέρνηση εκπροσώποησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Την παρέλαση παρακολούθησε και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.

Πηγή: skai.gr

