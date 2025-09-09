Χανιά: Απολογούνται τα δύο αδέρφια για το ξεπούλημα του βουνού του Ζορμπά

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγούνται σήμερα Τρίτη τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση εκβιασμών, ένα σκάνδαλο με φόντο την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας που έχει ως οικονομικό αντικείμενο την πώληση έκτασης 175 στρεμμάτων στο βουνό του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρήτη και το zarpanews.gr στην αμφιλεγόμενη συναλλαγή, έχει άμεση εμπλοκή η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, καθώς το 2017, ο τότε Ηγούμενος και τότε Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φέρεται εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο να σύρθηκε σε υπογραφή βεβαιώσεων αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.



Μάλιστα, το αντικείμενο του εκβιασμού φέρεται να είναι συγκεκριμένο βίντεο που κατέχει δημοσιογράφος των Χανίων (ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στον εκβιασμό) με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων να ζητά περαιτέρω διερεύνηση καθώς γίνεται αναφορά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων αγοριών. «Τον έχω σε 12 βίντεο και 1000 φωτογραφίες» αναφέρει σε άλλο σημείο συνομιλίας ο 57χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.

Ο ίδιος, όσο και ο 47χρονος αδερφός του, διώκονται για:

Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Οι περιπτώσεις σύμφωνα με την δικογραφία, εντάσσονται στο φαινόμενο του sextortion, όπου ευαίσθητο, προσωπικό ή ενοχοποιητικό υλικό χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης για οικονομική ή άλλη εκβίαση (π.χ. απαιτήσεις περιουσιακών δικαιωμάτων).

Οι δράστες επέλεγαν θύματα με κοινωνική/θεσμική ισχύ. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν περιπτώσεις εκβίασης βαριάς μορφής (κακούργημα) με εργαλειοποίηση προσωπικών δεδομένων, ζημία θεσμικού φορέα (Εκκλησίας) και φέρει χαρακτηριστικά της σύγχρονης εγκληματολογικής αντίληψης για SEXTORTION/WHITE COLLAR CRIME με σοβαρές κοινωνικές και ποινικές συνέπειες.

Με την επίμαχη βεβαίωση, η οποία σημειωτέον ότι είναι αμφιβόλου νομικής ισχύος και βρέθηκε στο σπίτι του 57χρονου, ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδας βεβαίωνε ότι η Μονή αποποιούταν των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων, στην επίμαχη αγροτική έκταση, συνολικής εμπορικής αξίας -1.500.000- ευρώ (στα νόμιμα συμβόλαια).

Ο ίδιος ο Ηγούμενος είναι κατηγορούμενος για:

Ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ

ενώ φέρεται να ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στην προανάκριση προσώπων, με εντολοδόχων και εκτελεστές τους δύο αδερφούς.

Ενδεικτικά ο 57χρονος αναφέρει σε τηλεφωνική συνομιλία:

Κατηγορούμενος: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλάκας ο άνθρωπος».

Άγνωστος: «Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο».

Κατηγορούμενος: «Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε;»

Στην ίδια υπόθεση, εμπλέκεται ένας 49χρονος δικηγόρος Χανίων, κατηγορούμενος για:

Παράβαση του αρ. 42, 45 σε συνδ. Με 386 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Κ. ήτοι «Απόπειρα Απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ»

