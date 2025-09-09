Λογαριασμός
Φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του

Ο ηλικίας 45 ετών αλλοδαπός βρέθηκε απαγχονισμένος - Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας της πόλης και ερευνά την υπόθεση

Φυλακές Λάρισας

Ένας αλλοδαπός άνδρας ηλικίας 45 ετών, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κελί του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί απαγχονισμένος. Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

