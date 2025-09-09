Φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του

Ένας αλλοδαπός άνδρας ηλικίας 45 ετών, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κελί του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί απαγχονισμένος. Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

Πληροφορίες από το larissanet.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.