Σοκ έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών η σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής για φακελάκι, νωρίς σήμερα το πρωί.

«Τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Πέσαμε από τα σύννεφα» δήλωσε στο skai.gr, ο πρόεδρος των εργαζόμενων, Χρήστος Παπαναστάσης.

«Πολύ καλός καρδιοχειρουργός, πολύ καλός άνθρωπος, δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια σημάδια, προσιτός και φιλικός με όλους τους ασθενείς και τους εργαζόμενους» είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε τις δηλώσεις του:

Ο συλληφθείς φαίνεται να ζητούσε χρήματα (από 3.000 έως 5.000 ευρώ), για να παρακολουθεί και να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καταγγελία ασθενούς και ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Για την υπόθεση αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

