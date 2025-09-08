Στη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής στα Καλάβρυτα προχώρησε η αστυνομία, μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά είδη ήταν 200.000 ευρώ.

Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.



