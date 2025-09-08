Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ηγούμενος Μονής που ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες για 200.000 ευρώ

Το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά είδη ήταν 200.000 ευρώ - Πώς τον έπιασε η ΕΛ.ΑΣ.

Μοναχός

Στη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής στα Καλάβρυτα προχώρησε η αστυνομία, μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά είδη ήταν 200.000 ευρώ.

Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλάβρυτα σύλληψη Μονή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark