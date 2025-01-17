Στο αυτόφωρο μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων οδηγήθηκε ένας 46χρονος Χανιώτης, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του, για εξύβριση και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος της ίδιας και του νυν συντρόφου της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο 46χρονος, σε κατάσταση αμόκ, φέρεται να απείλησε τόσο την εν διαστάσει σύζυγό του, όσο και τον σύντροφό της ότι θα τους σκοτώσει, υποστηρίζοντας ότι δύο από τα πέντε παιδιά του κακοποιούνται σεξουαλικά από τον άντρα.

Τα ίδια υποστήριξε και κατά την μεταγωγή του στα δικαστήρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpaenws.gr πράγματι, ο 46χρονος έχει υποβάλλει προ ημερών και σχετική καταγγελία για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών από τον σύντροφο της μητέρας.

Συνολικά το ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση, έχει πέντε ανήλικα παιδιά, ενώ απασχολεί εδώ και χρόνια τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Μάλιστα η επιμέλεια των παιδιών ανά διαστήματα αφαιρείται και από τους δύο ενώ τα κορίτσια έχουν φιλοξενηθεί για μεγάλα διαστήματα σε ιδρύματα και δομές.

Πάντως η 44χρονη μητέρα στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της, διαψεύδοντας ότι τα κορίτσια κακοποιούνται ενώ για την υπόθεση αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

