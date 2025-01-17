Αθήνα: Μεταστέγαση 2 νηπιαγωγείων του δήμου λόγω εργασιών συντήρησης του κτιρίου

Σε προσωρινή μεταστέγαση του 10ου και του 11ου νηπιαγωγείου προχωρά ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας «ΟΑΣΠ», διενεργήθηκε από ελεγκτές μηχανικούς που ορίστηκαν από το ΤΕΕ, πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στο σχολικό κτίριο του δήμου Αθηναίων, όπου στεγάζονται τα δύο νηπιαγωγεία και όπως ανακοινώθηκε «λόγω της προαναφερθείσας τρωτότητας, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν χρόνω αντοχή και λειτουργικότητα του».

Η Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλης της σχολικής κοινότητας (των εκπαιδευτικών, των μαθητών και λοιπού προσωπικού), πρότεινε στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Α' Αθήνας, την προσωρινή μεταστέγαση των 10ου και 11ου νηπιαγωγείων, σε δύο διαθέσιμες αίθουσες των προκατασκευασμένων οικίσκων ελαφριάς κατασκευής του 150ου νηπιαγωγείου Αθήνας. Αυτές σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες προσωρινής στέγασης των εν λόγω σχολικών μονάδων και διαθέτουν ευήλιο χώρο.

Όπως αναφέρεται από τον δήμο «...η ανωτέρω πρόταση αποτελεί την ταχύτερη λύση, δεδομένου ότι ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης, εκτός από χρονοβόρα, το πιθανότερο είναι ότι θα αποβεί άγονη, λόγω της έλλειψης κτιριακού αποθέματος που πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη στέγαση σχολικών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, ζητήθηκε και η γνώμη της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Α' Αθήνας, προκειμένου ο δήμος Αθηναίων να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση προταθεί αρμοδίως. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας με έγγραφό της, δεν πρότεινε άλλη εναλλακτική λύση, αλλά εξέφρασε την παράκλησή της για την επίσπευση των ενεργειών μας, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών».

Και στο τέλος η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο δήμος Αθηναίων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός για την ταχύτερη δυνατή και ομαλή προσωρινή μετεγκατάσταση των δύο νηπιαγωγείων μας και αφετέρου για την ταχύτερη αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης του κτιρίου που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντοχή και λειτουργικότητά τους .

Με σκοπό την επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την κατανόηση και τη συμβολή σας, με δεδομένο ότι η λύση που προτείνουμε είναι η μόνη εφικτή και ασφαλής στην παρούσα φάση».

