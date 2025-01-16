'Αλλη μία ποινή πρόσθεσε στο "ενεργητικό" του ο 40χρονος που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου συντρόφου του, πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά καταδικάστηκε- ερήμην- σε συνολική φυλάκιση 30 μηνών για ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της αδελφής του, από την οποία απαίτησε υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση βίας να του δώσει 250 ευρώ. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απόπειρα εκβίασης, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία (μαχαιριού) και οπλοχρησία. Το δικαστήριο αποφάσισε την συνολική έκτισης της ποινής, αλλά χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Σύμφωνα με την πλευρά της παθούσας, το επίδικο περιστατικό έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 και ήταν μόνο ένα από μία σειρά άλλων βίαιων επεισοδίων που υπέστη με δράστη τον αδελφό της. Γι αυτά τα επεισόδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη με αλλεπάλληλες μηνύσεις αλλά και ασφαλιστικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι για τον φόνο κατά της εγκύου, ο ίδιος κι ένας 35χρονος φίλος του καταδικάστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας.

Η σορός της άτυχης γυναίκας είχε βρεθεί μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Το κίνητρο της πράξης τους ήταν η ληστεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

