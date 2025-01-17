Προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025, από τις 9 το πρωί έως τις 3 μ.μ. και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) κατά τη χθεσινή (Πέμπτη) συνεδρίαση του, όπου και συζητήθηκε το σχέδιο νόμου που αφορά το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με ομόφωνη απόφαση το Συμβούλιο αποφάσισε την κλιμάκωση των προσπαθειών για τη χρήση των λεωφορειολωρίδων τουλάχιστον από τα έμφορτα Ταξί.

Η συγκέντρωση των αυτοκινήτων έχει οριστεί για τις 9.30 το πρωί στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρο Αθηνών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα επιδοθεί ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

