Νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου από τη Sequel: Τεχνολογία Αιχμής για Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, σχεδιασμένο να ενισχύσει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η Sequel, γνωστή για το επιτυχημένο λογισμικό διαχείρισης προμηθειών Nemesis, το οποίο έχει γίνει θεσμός στη δημόσια διοίκηση με ευρύ πελατολόγιο μεγάλων δημόσιων οργανισμών, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με μια καινοτόμα λύση για τη διαχείριση του εσωτερικού ελέγχου.

Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι δημόσιοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους. Το νέο πληροφοριακό σύστημα της Sequel έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για την τυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, όπως ορίζει η νομοθεσία. Αυτή η τεχνολογική υπεροχή αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρείας για ένα μέλλον όπου η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι αναπόσπαστα στοιχεία της διοίκησης. "Η ανάπτυξη του νέου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες", σημειώνει ο Ασημάκης Φωτόπουλος, συνιδρυτής της Sequel.

Τι προσφέρει το νέο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου «EPOPTIS»

O “EPOPTIS» σχεδιάστηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Βασίζεται στις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες για τη μέγιστη απόδοση.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• Προτυποποίηση διαδικασιών: Υποστήριξη των ομάδων ελέγχου μέσω εργαλείων εντοπισμού, καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων.

• Αυτοματοποίηση ελέγχων: Δημιουργία ροών εργασίας που εξασφαλίζουν αποδοτικότητα και ακρίβεια.

• Διαχείριση κινδύνων: Ανάπτυξη, αρχειοθέτηση και ιεράρχηση των κινδύνων μέσω εξελιγμένων αλγορίθμων και δεικτών απόδοσης.

• Follow-up: Συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση διορθωτικών ενεργειών, εξασφαλίζοντας την υλοποίηση συστάσεων και την επίτευξη στόχων.

• Εκθέσεις και αναφορές: Παραγωγή προτυποποιημένων εγγράφων και δυναμικών αναφορών για τη διοίκηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

• Διαλειτουργικότητα: Ενσωμάτωση δεδομένων από τρίτα συστήματα για πιο ολοκληρωμένη ανάλυση.

Η ευχρηστία του συστήματος και η δυνατότητά του να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού αποτελούν κεντρικά πλεονεκτήματα. Όπως επισημαίνει ο Γεώργιος Μακρής, Εσωτερικός Ελεγκτής με μακρά εμπειρία, "η προτυποποίηση και η αξιοπιστία που προσφέρει το νέο σύστημα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις διαδικασίες ελέγχου."

Έμπνευση από τον «Επόπτη»

Η νέα προσέγγιση της Sequel αντλεί έμπνευση από το λογισμικό Epoptis, ένα προϊόν που συνδυάζει τις καλύτερες πρακτικές ελέγχου με εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης. Ο Epoptis παρέχει δομημένη εργασία ελέγχου, πίνακες αξιολόγησης κινδύνων και δυνατότητες για άμεση επικαιροποίηση δικλείδων ασφαλείας. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενσωματώθηκαν στο νέο σύστημα, δίνοντάς του την ευελιξία και τη δύναμη να προσαρμόζεται ταχύτατα στις ανάγκες ενός σύγχρονου περιβάλλοντος.

Τα οφέλη για τους οργανισμούς

Η χρήση του συστήματος εγγυάται:

• Αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία: Βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

• Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων: Μέσω της αυτοματοποίησης και της ενσωμάτωσης δεδομένων.

• Προσαρμογή στις ανάγκες του οργανισμού: Δυνατότητα παραμετροποίησης για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων.

• Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων: Παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών για την ενίσχυση της διοίκησης.

Η επένδυση σε τέτοιες λύσεις δεν είναι μόνο μία επιλογή προσαρμογής στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και ένας στρατηγικός άξονας που ενισχύει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα κάθε οργανισμού. "Η νομοθεσία απαιτεί πλέον σύγχρονες λύσεις ελέγχου, και το νέο μας προϊόν έρχεται να καλύψει πλήρως αυτές τις απαιτήσεις", εξηγεί ο Βασίλης Φεύγας, ένας από τους βασικούς εμπνευστές του έργου.

Η Sequel στην αιχμή της τεχνολογικής υπεροχής

Η Sequel, με ιστορικό επιτυχιών όπως το Nemesis, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. "Η τεχνολογική υπεροχή του νέου μας συστήματος προσφέρει στους οργανισμούς ένα εργαλείο που συνδυάζει απόδοση και ευελιξία, ενώ εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση", αναφέρει η επικεφαλής ανάπτυξης Μάγδα Κορδορούμπα.

Το νέο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το επόμενο βήμα για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία του. Με την υπογραφή της Sequel, η τεχνολογική υπεροχή συναντά την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.