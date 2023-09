Συνελήφθη παπάς διευθυντής ορφανοτραφείου στη Χαλκίδα – Φέρεται να απειλούσε 12χρονο με βέργα Ελλάδα 10:00, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το αγοράκι τρομοκρατήθηκε και κατέθεσε μήνυση