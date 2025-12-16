Χαλάνδρι: Βίντεο από την καταδίωξη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Βίντεο από την καταδίωξη του οχήματος στο Χαλάνδρι, με οδηγό τον ανήλικο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο να σταματήσει, με τον 16χρονο οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και να επιχειρεί να διαφύγει, κινούμενος ακόμη και αντίθετα σε στενά της περιοχής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι. Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε ανάρτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», υπογραμμίζοντας πως «ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαίρεση», δηλώνοντας παράλληλα συντετριμμένος ως πατέρας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.