Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 16χρονη μαθήτρια η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε μια 14χρονη με μαχαιρι πεταλούδα σε γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα, καθως και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Η 16χρονη κατηγορούμενη θα οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας της 14χρονης δεν εμπνέει ανησυχία.



Πηγή: skai.gr

