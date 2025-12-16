Δίκη Χρυσής Αυγής - Εισαγγελέας: Ο Ρουπακιάς ενήργησε βάσει σχεδίου - Έστριψε το μαχαίρι

Της Έλενας Γαλάρη

Στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα αναφέρθηκε εκτενώς κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου κακουργημάτων, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Ο Ρουπακιάς ενήργησε βάσει σχεδίου. Το χτύπημα στην καρδιά ήταν επαγγελματικό. Ο δράστης έστριψε το μαχαίρι. Η δολοφονία έγινε ενώ στο σημείο είχαν φτάσει μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ».

«Οι αστυνομικοί πήγαν να συλλάβουν τον Φύσσα και αναγκάστηκε ο ίδιος να σηκώσει την μπλούζα του και να δείξει τα τραύματα. Είναι συγκλονιστικό ότι το θύμα, ενώ ήξερε ότι θα τελειώσει η ζωή του και έχοντας την επιθανάτια αγωνία, αναγκάστηκε να σηκώσει την μπλούζα, να δείξει τα χτυπήματα και να υποδείξει τον δράστη. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», τόνισε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας της έδρας έκρινε ότι ο Παύλος Φύσσας είχε στοχοποιηθει από τη Χρυσή Αυγή, λόγω της αντιφασιστικής δράσης του και των τραγουδιών του.

«Η Χρυσή Αυγή απαιτούσε από τους πάντες όχι σεβασμό αλλά υποταγή. Ήταν η εποχή της κλιμάκωσης των βίαιων ενεργειών. Ο Παύλος Φύσσας ήταν ιδιαίτερα φιλικό άτομο με ηγετική φυσιογνωμία, είχε ακτιβιστική δράση. Ήταν πολύ γνωστός στη νεολαία της Νίκαιας, έδινε συναυλίες ήταν πολυ αγαπητός και αυτοδημιούργητος. Το τραγούδι του είχε ενοχλήσει σφόδρα τους κατηγορούμενους. Σε τηλεφωνική συνομιλία μελών μετά τη δολοφονία έχει καταγραφεί: «Ήταν ένα κ@@@παιδο και μισό, καλά του έκανε καλά να πάθει, τώρα δεν μπορεί να μιλά από εκεί που είναι», ενώ άλλος λέει, «τραγούδα τώρα π@@η από εκεί που είσαι». Έπρεπε να βρεθεί ένα ηθικό έρεισμα. Τους χλεύαζε και τους εξύβριζε με τα τραγούδια του», είπε η εισαγγελέας.

Σχετικά με τα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας υποστήριξε ότι «ήταν το ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου, από εκεί ξεκινούσαν και εκεί επέστρεφαν», τα οποία και δρούσαν το 2013.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.