Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Αδικαιολόγητη και παράνομη πράξη

Ο Μιχάλης Κατρίνης ανακοίνωσε πως ο ανήλικος γιος του συνελήφθη στο Χαλάνδρι, να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, μετά από καταδίωξη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πρόκειται για μια πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη» και πως «ο νόμος ισχύει για όλους».

«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κατρίνη:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση».

Το χρονικό

Το περιστατικό έγινε στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Χαλανδρίου, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει. Εκτός του ανήλικου οδηγού, επέβαιναν και άλλα 5 ανήλικα άτομα.

Ο γιος του κ. Κατρίνη δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει, μπαίνοντας ανάποδα σε στενά της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη.

Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν πως ο οδηγός είναι 16χρονος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος συνεπιβάτης του οχήματος είχε πάνω του επιμελώς κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη επίσης.

Οι υπόλοιπο 4 συνεπιβάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

