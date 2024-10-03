Χαλάνδρι: Επεισοδιακή καταδίωξη έπειτα από κλοπή ΑΤΜ σε σουπερμάρκετ

Άγνωστοι τα ξημερώματα στις 3.30 ξήλωσαν ΑΤΜ από πρόσοψη σε σουπερμάρκετ στην οδό Ηρακλείτου στο Χαλάνδρι.

Το φόρτωσαν σε φορτηγάκι, το οποίο είχαν κλέψει και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Τους αντιλήφθηκε αστυνομικός της Ασφάλειας και ενημέρωσε το κέντρο της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό.

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και Ανθέμης, στα σύνορα Χαλανδρίου και Γέρακα, το φορτηγάκι έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε δέντρο και σταθμευμένο ΙΧ.

Οι δράστες διέφυγαν χρησιμοποιώντας άλλο ΙΧ.

Επιτόπου βρίσκονται αστυνομικοί που συλλέγουν στοιχεία ενώ ο δρόμος έχει κλείσει.

Πηγή: skai.gr

