Άγνωστος άνοιξε πυρ κατά μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 3.30 τα ξημερώματα στον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:15 τα ξημερώματα όταν τρία άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο κατέβηκαν από το όχημα και συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με έναν 35χρονο και ένα 22χρονο που επέβαιναν σε μια μηχανή.

Κατά τη συμπλοκή ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 35χρονο οδηγό της μηχανής στο δεξί χέρι, ενώ ο 22χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από ξυλοδαρμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ο 35χρονος μαζί με τον 22χρονο οδήγησαν μέχρι το νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια και ένας κάλυκας.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσελίκας στον ΣΚΑΪ νωρίτερα, το συμβάν έλαβε χώρα είτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μεταξύ των εμπλεκόμενων, είτε μετά από διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.

