Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωράει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια για δύο ημέρες.

Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου παραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικής Ναυτιλίας – ΣΕΕΝ και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας – ΠΝΟ. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την ανανέωση και υπογραφή της Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοϊκών Οχηματαγωγών Επιβατικών Διεθνών Πλοών & Κρουαζιεροπλοίων για το έτος 2025.

Πέρα από το ποσοστό αύξησης στον μισθό των εργαζομένων μιας από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες της χώρας, τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των ναυτικών της ομοσπονδίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων.

Η ΣΕΕΝ δεν δέχθηκε την αύξηση 12% που ζητούσε η ΠΝΟ και αντιπρότεινε αύξηση 3% (2,9% ο πληθωρισμός) και να κλείσει η συνάντηση εκεί χωρίς να συζητηθούν οι συνθήκες εργασίας. Μετά το αδιέξοδο, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ν.Ο που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν συζήτησε την «αδιάλλακτη στάση της εργοδοσίας». Η ΠΝΟ υπογραμμίζει πως δεν μπορεί να αγνοήσει την υψηλή κερδοφορία των εταιρειών ή τα 150.000.000 ευρώ που εισπράττουν ετησίως από το Κρατικό ταμείο για τις άγονες γραμμές».

Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωράει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσποσπονδία (ΠΝΟ), την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια για δύο ημέρες.

Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου παραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικής Ναυτιλίας – ΣΕΕΝ και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας – ΠΝΟ. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την ανανέωση και υπογραφή της Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοϊκών Οχηματαγωγών Επιβατικών Διεθνών Πλοών & Κρουαζιεροπλοίων για το έτος 2025.

Πέρα από το ποσοστό αύξησης στον μισθό των εργαζομένων μιας από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες της χώρας, τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των ναυτικών της ομοσπονδίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων.

Η ΣΕΕΝ δεν δέχθηκε την αύξηση 12% που ζητούσε η ΠΝΟ και αντιπρότεινε αύξηση 3% (2,9% ο πληθωρισμός) και να κλείσει η συνάντηση εκεί χωρίς να συζητηθούν οι συνθήκες εργασίας. Μετά το αδιέξοδο, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ν.Ο που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν συζήτησε την «αδιάλλακτη στάση της εργοδοσίας». Η ΠΝΟ υπογραμμίζει πως δεν μπορεί να αγνοήσει την υψηλή κερδοφορία των εταιρειών ή τα 150.000.000 ευρώ που εισπράττουν ετησίως από το Κρατικό ταμείο για τις άγονες γραμμές».

Ενώ η ΠΝΟ κατήγγειλε πως η Κυβέρνηση ετοιμάζει μποναμά στις εταιρείες για την αντικατάσταση των πλοίων προς την πράσινη μετάβαση και πως σε όλα τα πλοία των εν λόγω επιχειρήσεων παραβιάζονται ακόμα και τα ελάχιστα δικαιώματα των ναυτεργατών που περιλαμβάνονται στην σχετική νομοθεσία. Ενώ αρκετά μέλη της ΠΝΟ σημείωσαν πως «Μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΕΝ αγοράζουν πλοία αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ» υποννοώντας τα υπερκέρδη των ακτοπλοϊκών εταιρειών και την απουσία ρυθμίσεων των καταναλωτών.

Στα εργασιακά ζητήματα που ανέφερε η ΠΝΟ, περιλαμβάνεται το «καθεστώς που επιβλήθηκε από το Νόμο 41/50 με βάση τον οποίο στο τέλος Οκτωβρίου απολύεται, χωρίς καν να αποζημιώνεται, το 50% του πληρώματος του ξενοδοχειακού προσωπικού, όπως επίσης και το 4μηνο δρομολόγησης των ταχυπλόων που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εργασία των συναδέλφων μας ενώ πολλούς από αυτούς τους καθιστά εποχιακούς ναυτεργάτες».

Οι ναυτεργάτες χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα για την ανανέωση της ΣΣΕ και την αύξηση 12% που ζητούσαν πως όλοι είναι «αντιμέτωποι με ένα δυσβάσταχτο κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά διαβίωσης, ενέργεια, παιδεία, υγεία». Ενώ οι ναυτεργάτες που εργάζονται στα ταχύπλοα σκάφη «έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τερατούργημα της τετράμηνης δρομολόγησης το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα κέντρα και όχι το επιβατικό κοινό σε ετήσια βάση και τους νησιώτες μας».

Κατόπιν όλων αυτών η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή Εξωδίκων για την κήρυξη 48ωρης πανελλαδικής προειδοποιητικής απεργίας, με προοπτική κλιμάκωσης, στις 22 & 23 Οκτωβρίου στις παραπάνω κατηγορίες πλοίων και την αποστολή κλιμακίων σε όλα τα λιμάνια, προφανώς για την περιφρούρηση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Η ΠΝΟ «απαιτεί» την κατάργηση του Ν.41/50, την Άμεση τροποποίηση του άρθρου για τη τετράμηνη δρομολόγηση των Ε.Γ/Ο.Γ , Ταχυπλόων Πλοίων και Επιβολή επτάμηνης υποχρεωτικής δρομολόγησης.

Οι ναυτεργάτες ζητούν τέλος το αυτονόητο: την μη έγκριση δρομολογίων από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και τον Υπουργό, ενόψει της νέας δρομολογιακής περιόδου, χωρίς την απαρέγκλιτη τήρηση της Ναυτεργατικής Νομοθεσίας υπογραμμίζοντας τα ζητήματα ασφαλείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.«Ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές δεν νοούνται χωρίς ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα», κλείνει την ανακοίνωσή της η ομοσπονδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.