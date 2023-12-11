Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονης από τη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 12χρονης από τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για την Χάουρα Σαλίμ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν, χθες, 10/12/2023, στις 18:00, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.), σήμερα, 11/12/2023 και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) έχει μακριά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,60 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

