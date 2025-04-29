Έκτακτη ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου, με επίκεντρο τις ρηγματώσεις, οι οποίες εντοπίζονται τα τελευταία 24ωρα στον οικισμό Βούτες, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ζητούμενο, όπως εξήγησε ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, ήταν να δημιουργηθεί ένας «οδικός χάρτης» που θα «περιλαμβάνει τη διερεύνηση, την αξιολόγηση του φαινομένου, τη διερεύνηση των αιτιών και φυσικά την αντιμετώπιση».

Ο κ. Καλοκαιρινός μάλιστα επεσήμανε ότι «δεν προκύπτει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας» και πως «χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται επιφυλακή, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία και γρήγορες κινήσεις», ενώ διευκρίνισε πως ήδη προωθούνται κινήσεις για την άμεση στέγαση των ενοίκων των εννέα κατοικιών, που κρίθηκαν ότι θα πρέπει να επισκευαστούν.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, συστάθηκε ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη σύσκεψη, με στόχο την παρακολούθηση, καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σε δηλώσεις του ο καθηγητής στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων–Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο προϋπήρχε, καθώς όπως τόνισε, εντοπίστηκαν σε οικίες ρωγμές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί πριν από ένα ή και δύο χρόνια, «ρωγμές ύποπτες για τη συσχέτισή τους με τα κατολισθητικά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα».

Ο κ. Λουπασάκης αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση του δήμου, αλλά και του κρατικού μηχανισμού, όπως και του επιστημονικού κόσμου, ενώ σε ό,τι αφορά τα αίτια εκδήλωσης του φαινομένου προχώρησε σε μια εκτίμηση που συνδέεται με το νερό, τις διαρροές, την υγρασία και όλα αυτά υπό το πρίσμα των κατασκευών και την παλαιότητάς τους, των δικτύων αλλά και των συνθηκών.

«Ο σχηματισμός αυτός είναι επικίνδυνος. Όταν βραχεί, δηλαδή όταν αυξηθεί η υγρασία, ο σχηματισμός αυτός δίνει μετακινήσεις», εξήγησε ο κ. Λουπασάκης, επισημαίνοντας πως «όταν αναφερόμαστε σε διαρροές του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ενδεχόμενες διαρροές, που γίνονται από το εσωτερικό δίκτυο. Δηλαδή από τα δίκτυα των παλιών οικιών τα οποία βρίσκονται στην περιοχή».

«Έχουμε μία σειρά από παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μας δώσουν αύξηση της υγρασίας μέσα στους σχηματισμούς», τόνισε ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης, εξηγώντας πως «ο ακριβής μηχανισμός της κατολίσθησης δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί από μία αυτοψία».

Μάλιστα επεσήμανε ότι αυτό συμβαίνει επειδή «βλέπουμε μετακινήσεις, οι οποίες εκδηλώνονται με διαφορετικές διευθύνσεις κίνησης. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια τμήματα να κινούνται προς τη μία μεριά του χωριού, και κάποια άλλα τμήματα αντίθετα. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένες οι κατασκευές», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Η σύσκεψη έγινε παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του προέδρου ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα (με τηλεδιάσκεψη),του καθηγητή ΕΜΠ Κωνσταντίνου Λουπασάκη, του προέδρου Βουτών Μπάμπη Αλογδιανάκη, αντιδημάρχων, της γενικής γραμματέως του δήμου, του προέδρου ΔΕΥΑΗ και στελεχών της δημοτικής επιχείρησης, καθώς και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

