Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα κηρύχθηκαν οι Βούτες Ηρακλείου, ενώ σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην περιοχή, όπου η ανησυχία εντείνεται λόγω της συνεχιζόμενης εμφάνισης ρηγματώσεων και καθιζήσεων.

Σημειώνεται πως από νωρίς το πρωί ξεκίνησε έλεγχος στην περιοχή, παρουσία και του προέδρου της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, καθηγητή Ευθυμίου Λέκκα, από τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

«Θα μπορούμε από αύριο να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα βήματα, τα οποία βεβαίως θα οδηγηθούν από τα πορίσματα τα οποία περιμένουμε και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα» εξήγησε ο δήμαρχος Ηρακλείου, που έκανε γνωστό ότι από κλιμάκιο του ΤΑΕΦΚ (Τομέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου) κίτρινο χρώμα σήμανση (επισκευάσιμο κτίσμα) μπήκε σε εννέα κτίρια.

Μάλιστα ο κ. Καλοκαιρινός, τόνισε πως «οι οικογένειες σε αυτά τα σπίτια μετακινούνται και αυτό είναι κάτι το οποίο το φροντίζουμε ήδη».

Νωρίτερα το απόγευμα αυτοψία στην περιοχή, έκανε ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Λουπασάκης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ηρακλείου, αντιδημάρχους, τον πρόεδρο στις Βούτες και μέλη του τοπικού συμβουλίου με σαφή σύσταση εκκένωσης προς ιδιοκτήτες και ενοίκους, για την ασφάλεια της ζωής τους.

«Βλέπω ότι από τη μία μέρα στην άλλη, έχουμε μετακινήσεις οι οποίες είναι διακριτές, άρα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να το παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ προσοχή» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Λουπασάκης, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, γιατί μπορεί να εξελιχθούν γρήγορα τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες».

Επίσης, ο καθηγητής στο ΕΜΠ συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ρυθμό με τον οποίο εκδηλώνεται η κατολίσθηση. Εάν αυτή κινείται με ένα ρυθμό της τάξης του μισού χιλιοστού το εξάμηνο, υπάρχει μία ασφάλεια. Εάν όμως διαπιστώσουμε ότι κινείται γρήγορα, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις αποφάσεις μας, για το ποιες οικίες είναι επικίνδυνες και ποιες όχι».

