Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας στο Ηράκλειο Κρήτης, σε βάρος μια 17χρονης, που φέρεται να επιτέθηκε στην 20χρονη σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, οι δύο κοπέλες, που φέρονται να είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν καυγά το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Λιονταριών.

Όπως κατήγγειλε η 20χρονη στους αστυνομικούς, στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού, η ανήλικη την απείλησε ότι θα την σκοτώσει και την άρπαξε από το λαιμό.

Οι αστυνομικοί, μετά την καταγγελία, εντόπισαν και συνέλαβαν την 17χρονη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της οδηγήθηκε σήμερα για τα περαιτέρω στη Δικαιοσύνη.

Η Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ανήλικης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.



