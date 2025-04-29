Ξεκινά επιμοφορφωτική δράση για την Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους

Eπιμορφωτική δράση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πράξη: Εργαλεία για την Καθημερινή Εργασία», ξεκίνα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στις 5 Μαΐου 2025.

Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών και την Google, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής.

Το πρώτο σκέλος της δράσης (ΜΕΡΟΣ Α) περιλαμβάνει 15 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους εισηγητές της Google με πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Η εκπαίδευση είναι οργανωμένη σε πέντε ημερίδες των τριών ωρών η κάθε μία, καλύπτοντας τις εξής θεματικές:

την εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τις βασικές αρχές και εφαρμογές της στην εργασία, την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων με τη βοήθεια του AI, το υπολογιστικό νέφος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης

Το δεύτερο μέρος (ΜΕΡΟΣ Β) περιλαμβάνει 7 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodle του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με εφαρμοστικό υλικό και επαναληπτικές ενότητες που ενισχύουν την κατανόηση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του πρώτου μέρους. Αξίζει να αναφερθεί ότι, για τη συμμετοχή στο ΜΕΡΟΣ Β, απαιτείται η ολοκλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ Α. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο μερών της δράσης, προβλέπονται εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση σχετικής βεβαίωσης.

Για το ΜΕΡΟΣ Α της επιμορφωτικής δράσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις δύο εκπαιδευτικές τάξεις θέλουν να συμμετάσχουν: από τις 5 έως τις 15 Μαΐου και από τις 6 έως τις 16 Μαΐου.

Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν επιπλέον ημερομηνίες διεξαγωγής του ΜΕΡΟΥΣ Α της δράσης, για την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2025.

Οι εγγραφές είναι ήδη ανοικτές μέσω του συνδέσμου: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2025/04/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΡΑΣΗΣ.pdf.

