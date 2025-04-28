Βούτες: Νέες αυτοψίες στα κτίρια - Εκκενώθηκαν 4 σπίτια

Νέα αυτοψία στις Βούτες και συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της καθίζησης του εδάφους που έχει προκαλέσει ρηγματώσεις σε κατοικίες και δρόμους, πραγματοποιούν εκ νέου από νωρίς το πρωί της Δευτέρας κλιμάκια, παρουσία του προέδρου του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθ. Λέκκα, του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, στελεχών του δήμου, της περιφέρειας αλλά και του τοπικού συμβουλίου.

Η επισκόπηση των μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, από το σχολείο και τα κοινόχρηστα κτίρια και χώρους, με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να τονίζει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, γνωστοποιώντας ότι μετά από έλεγχο μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας, έγινε σύσταση στους ιδιοκτήτες τεσσάρων σπιτιών να μην παραμείνουν μέσα σε αυτά.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι γνωστά τα αίτια του φαινομένου: «Τα αίτια θα τα ξέρουμε σήμερα. Λίγο ως πολύ μπορεί να προδιαγραφούν. Είναι οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι η γεωλογική τομή, είναι οι διαρρήξεις που υπάρχουν στις μάργες του Ηρακλείου, όπως λέγεται το πέτρωμα που είναι εδώ. Είναι το νερό το οποίο διεισδύει στο υπέδαφος. Όλα αυτά συμμετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης των φαινομένων. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο είναι να παρατηρούμε συνεχώς ποια είναι η εξέλιξη του φαινομένου και στη συνέχεια να δούμε με ποιες διαδικασίες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή ποια είναι τα ενδεικνυόμενα μέτρα που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο».

Ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι θετική στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τις Βούτες και αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας. «Θα γίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Θα υποβληθεί το αίτημα από τον κ. δήμαρχο στην Γενική Γραμματεία και η Γενική Γραμματεία είναι θετική στο να κηρυχθεί η περιοχή. Σήμερα θα γίνουν δύο δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά την αποτύπωση της περιοχής από αέρος με μεγάλα drones τα οποία θα φέρουν οι συνεργάτες μου. Η αποτύπωση αυτή θα μας επιτρέψει, και ήδη την κάναμε ως ένα βαθμό αλλά με μικρότερα μηχανήματα, να έχουμε πλήρη άποψη του χώρου σε τρισδιάστατο επίπεδο. Στη συνέχεια οι μηχανικοί του δήμου, και εμείς μαζί, θα αποτυπώσουν τις επιπτώσεις σε κατασκευές και κτίρια. Εμείς θα αποτυπώσουμε ουσιαστικά τις διαρρήξεις που υπάρχουν στο έδαφος προκειμένου να γίνουν δυναμικές και γεωμετρικές αναλύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το αίτιο του φαινομένου και βέβαια να δούμε και την εξέλιξη του που είναι πολύ σημαντική για το χωριό» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Πάντως, κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου από έξι πολιτικούς μηχανικούς πραγματοποίησε επισκόπηση από το νηπιαγωγείο των Βουτών, την εκκλησία, την παιδική χαρά, τους αύλειους χώρους, εκεί όπου υπάρχει συνάθροιση κοινού, αλλά η ίδια αυτοψία συμπεριέλαβε και όλα τα κατοικημένα σπίτια στα οποία διαπιστώθηκε πρόβλημα.

Λίγο νωρίτερα -και πάντως εν αναμονή της άφιξης των μηχανημάτων που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του ελέγχου- είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον καθηγητή κ. Λέκκα, τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τους αντιδημάρχους Γιώργο Σισαμάκη και Μανόλη Χαιρέτη, τον προέδρο των Βουτών Χαράλαμπο Αλογδιανάκη, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.