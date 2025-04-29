Κυβερνοεπιθέσεις: Αύξηση 17% στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2025

Μια ανησυχητική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφηκε τους τρεις πρώτους μήνες τους 2025, με τις επιθέσεις να αγγίζουν τα 1.925 περιστατικά ανά οργανισμό/ανά εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση 47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση της Check Point Software, η Ελλάδα, αν και δεν βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των πλέον δημοφιλών στόχων, δεν έμεινε αλώβητη: σημείωσε αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 1.292 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό.

Αναλύοντας τα δεδομένα του 1ου τριμήνου του 2025, οι τομείς - που πλήττονται περισσότερο από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο - είναι η εκπαίδευση, η κυβέρνηση και οι τηλεπικοινωνίες. Οι τομείς αυτοί είναι ευάλωτοι και στη χώρα μας, λόγω της δημόσιας φύσης τους και της εξάρτησης τους από ψηφιακές υποδομές.

Check Point: Η Ελλάδα στο στόχαστρο του ψηφιακού εγκλήματος με 1.292 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό

Η εκπαίδευση, με 4.484 επιθέσεις ανά οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέχει την πρωτοκαθεδρία στις επιθέσεις. Ακολουθεί ο κυβερνητικός τομέας με 2.678 επιθέσεις και οι τηλεπικοινωνίες με 2.664. Η έντονη ψηφιοποίηση αυτών των τομέων καθιστά τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους πολύτιμους στόχους για επιθέσεις.

“Η ραγδαία αύξηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς παγκοσμίως, καθώς τα κυβερνοεγκλήματα γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα. Η επιτυχία αυτών των επιθέσεων οφείλεται, κυρίως, στην αυξανόμενη εξάρτηση των οργανισμών από ψηφιακές υποδομές και την εξάπλωση του ψηφιακού κόσμου, που παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους κυβερνοεγκληματίες”, αναφέρει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Περιοχές-στόχοι

Οι επιθέσεις Ransomware σημειώνουν εκρηκτική αύξηση της τάξης του 126%, με τη Βόρεια Αμερική να αντιπροσωπεύει το 62% των παγκόσμιων περιστατικών. Η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καταγράφει μέσο όρο 1.612 εβδομαδιαίων επιθέσεων ανά οργανισμό, με αύξηση 57% σε ετήσια βάση.

Η χώρα μας, λοιπόν, ακολουθεί την τάση της ευρωπαϊκής αγοράς, με το ποσοστό της αύξησης να είναι σχετικά πιο ήπιο σε σύγκριση με την Αφρική (39%) και τη Λατινική Αμερική (108%). Παρ’ όλα αυτά, η πρόκληση παραμένει και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που βλέπουν τις κυβερνοεπιθέσεις να αυξάνονται με σημαντική ταχύτητα.

Η ανάπτυξη των επιθέσεων Ransomware επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρήσεις σε τομείς, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και τη βιομηχανική παραγωγή. Είναι προφανές ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να ενισχύσουν τα συστήματα ασφαλείας τους για να αποφύγουν τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από εκβιασμούς και απαιτήσεις για λύτρα.

Στρατηγικές προστασίας

“Η επίθεση στον κυβερνοχώρο δεν είναι απλώς μια απειλή, που αφορά μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το δημόσιο τομέα. Για την προστασία από τις αυξανόμενες απειλές, η εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης παραμένει η πιο αποτελεσματική προσέγγιση”, αναφέρει η Check Point.



Όπως τονίζει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας, η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών, η εκπαίδευση των εργαζομένων για την αναγνώριση κακόβουλων ενεργειών και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών ανίχνευσης είναι κρίσιμες κινήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών.



Η στρατηγική της Check Point Software περιλαμβάνει, επίσης, την υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της διαχείρισης των ευπαθειών, ώστε να περιοριστεί η έκθεση των οργανισμών στις επιθέσεις. Στην Ελλάδα, η συνεργασία των οργανισμών με κυβερνητικές αρχές και ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι καθοριστική για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των δεδομένων.

