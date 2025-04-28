Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ρηγματώσεις στις Βούτες Ηρακλείου σχετίζονται με εδαφικές διαρρήξεις μήκους περίπου 150 μέτρων, ανέφερε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ηρακλείου.

Ο κ. Λέκκας, που βρίσκεται στην Κρήτη από το βράδυ της Κυριακής, σε δηλώσεις του στο τέλος της σύσκεψης ανέφερε ότι δύο διαρρήξεις είναι ορατές και έχουν προκαλέσει καταστροφές σε οικίες, την εκκλησία, την παιδική χαρά και σε δίκτυα της περιοχής. Μάλιστα, επανέλαβε ότι σε τέσσερις περιπτώσεις σπιτιών, μετά από έλεγχο μηχανικών του Δήμου Ηρακλείου, έγινε σύσταση προς τους ιδιοκτήτες να μην παραμείνουν καθώς ενέχουν κίνδυνοι.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, «είναι κυρίαρχο να δούμε τι θα κάνουμε από δω και στο εξής. Πιστεύω ότι σε τρεις με τέσσερις ώρες θα έχουμε τα δεδομένα των αποτυπώσεων που κάνουν τα επιστημονικά συνεργεία στην περιοχή έτσι ώστε να δούμε που οφείλεται το φαινόμενο. Εάν δηλαδή οφείλεται σε μία μεγάλη κατολίσθηση ή σε κάποια τεκτονική διάρρηξη, κάποια τεκτονική γραμμή, κάποια ρευστοποίηση κλπ».

Στην περιοχή ωστόσο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων, με μερίδα πολιτών να σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι άκουγαν κάποιους θορύβους, δεν αντιλήφθηκαν εξαρχής ότι δημιουργούνταν αυτές οι ρηγματώσεις.

Ο πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στην περιοχή θα συνεχιστεί η παρακολούθηση και πως ιδιαίτερη σημασία έχει η παρατήρηση και των επόμενων μετρήσεων προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές παραμορφώσεις, μετά την καταγραφή από τα drones και τα συστήματα υψηλής ευκρίνειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

