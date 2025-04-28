Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα ο βιολογικός πατέρας του άτυχου 3χρονου Άγγελου, του παιδιού που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τον τραγικό του θάνατο ύστερα από φρικτή κακοποίηση από την 26χρονη μητέρα του και τον 44χρονο σύντροφό της, όπως μεταδίδει το neakriti.

Οι κατηγορίες

Ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κληθεί να απολογηθεί για πρόκληση σωματικών κακώσεων και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την παρουσία του στα δικαστήρια Ηρακλείου, συνοδευόταν από τη νομική του εκπρόσωπο, ενώ του χορηγήθηκε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ενώ στην υπεράσπιση του έχουν κληθεί και δύο μάρτυρες του οικογενειακού του κύκλου. Ο ένας έχει ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια, αναφέροντας πως ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου, δεν έχει καμία εμπλοκή στην κακοποίηση του παιδιού.

Η συνήγορός του, κ. Παναγιωτίδου, δήλωσε:«Ο πελάτης μου υποστηρίζει ότι δεν είχε δει το παιδί τα τελευταία δύο χρόνια πριν από το τραγικό συμβάν και ότι, όταν βρισκόταν σε επαφή μαζί του, ουδέποτε το είχε κακοποιήσει».

Σε σύντομη δήλωσή του, ο βιολογικός πατέρας ανέφερε: «Ήρθα να απολογηθώ ενώπιον των Αρχών. Εμπιστεύομαι ότι θα πράξουν το σωστό. Δεν αποδέχομαι καμία κατηγορία γιατί δεν έβλαψα ποτέ το ίδιο μου το παιδί. Ούτε στη μητέρα του παιδιού άσκησα βία. Το μόνο περιστατικό που υπήρξε ήταν στον Ωρωπό, όταν σε μια έντονη στιγμή, πέταξα κάτω το δικό μου κινητό τηλέφωνο, επειδή δεν μου επέτρεπαν να αναγνωρίσω το παιδί μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.