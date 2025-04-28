Σε έναν 30χρονο αλβανικής καταγωγής μόνιμο κάτοικο Μυτιλήνης που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση οκτώ κιλών ινδικής κάνναβης και ενός κιλού περίπου κοκαΐνης, ποσότητα που βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στο λιμάνι της Μυτιλήνης εστιάζονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών σχετικά με την υπόθεση της αυτοχειρίας 29χρονου στελέχους του Λιμενικού Σώματος νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στο εξωκκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης στο Σίγρι της Δυτικής Λέσβου.

Ο 30χονος Αλβανός φέρεται ότι ενεπλάκη στη διακίνηση από άλλον 30χρονο Μυτιληνιό ο οποίος προσήλθε στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τα ναρκωτικά από το πλοίο της γραμμής με το οποίο είχαν αποσταλεί ως ασυνόδευτο δέμα. Από εκείνη την ώρα όμως ο 30χρονος Αλβανός αναζητείται χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες έχει διαφύγει ατμοπλοϊκά στην Αθήνα ενώ προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές είχε εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο.

Την ίδια ώρα, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Παναγιώτη Αρ. Ελευθερίου, η οικογένεια του 29χρονου λιμενικού, κατέθεσε επίσημη δήλωση με την οποία τίθενται δημόσια σειρά ερωτημάτων. Όπως σημειώνουν:

«Σε πρώτη φάση, έχει διεξαχθεί ιατροδικαστική εξέταση στον νεκρό από ιατροδικαστή της αρμόδιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας και η οικογένεια του θανόντος διόρισε τεχνικό σύμβουλο, παρουσία του οποίου έγινε η εξέταση. Τα πορίσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης θα τεθούν στο φάκελο της δικογραφίας προκειμένου να λάβουμε γνώση αυτών.

Εκείνο το οποίο έχουμε υποχρέωση να πληροφορήσουμε είναι ότι, από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, τα οποία δεν είναι οριστικοποιημένα ακόμη, αφενός μεν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του λιμενικού αποδίδεται σε αυτοχειρία, αφετέρου δε, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υπόνοιες είτε ότι οδηγήθηκε είτε ότι εξαναγκάσθηκε σε αυτή. Αυτό θα προκύψει από την ολοκλήρωση των ερευνών που αφορούν τα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία τώρα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών καθώς και από τον έλεγχο DNA στα νύχια και ρούχα του θανόντος, όπως επίσης κι από πρόσθετες τοξικολογικές εξετάσεις».

Σύμφωνα με την οικογένεια του αυτόχειρα «υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη και σεβασμός στις διενεργούμενες έρευνες για την αποκάλυψη του τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε απαγχονισμένος ο λιμενικός. Αυτό που προς το παρόν μπορούμε να πούμε ως οικογένειά του είναι ότι, μέχρι και τις πρωινές ώρες της 18-4-2025 (της περασμένης Μεγάλης παρασκευής) δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σκέψη ότι αυτοκτόνησε. Τα καταιγιστικά γεγονότα που οδήγησαν στο αποτέλεσμα του θανάτου του λιμενικού, δημιουργήθηκαν από το μεσημέρι της 18 -4-2025 μέχρι την ώρα του απαγχονισμού στις 16:55. Το τι ακριβώς συνέβη διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες με τη συμμετοχή τεχνικών συμβούλων της οικογένειας, θα εκτιμήσουν και θα καταλήξουν, εάν αυτό καταστεί δυνατό, σε ασφαλή συμπεράσματα».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι υπόνοιες της εγκληματικής ενέργειας προκύπτουν με ενάργεια και σαφήνεια από το ότι διάφορα γεγονότα τραυματισμού στο πιο πάνω χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα σε διαφορετικούς τόπους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 85 χιλιόμετρα περίπου. Εάν κάποιος έχει σκοπό ν΄ αυτοκτονήσει για οποιοδήποτε λόγο, θα ολοκλήρωνε την απόφασή του είτε στον ίδιο τόπο είτε σε παραπλήσιο με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο».

