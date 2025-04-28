Επεισόδιο προκλήθηκε σήμερα σε γυμνάσιο της Πάτρας, όπως μεταδίδει το tempo24.

Όλα ξεκίνησαν, όταν γονέας μαθητή, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους μπήκε στο γραφείο των καθηγητών, τους επιτέθηκε φραστικά και τους απείλησε.

Επί τόπου κλήθηκε η Αστυνομία. Ο γονιός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού, ενώ οι καθηγητές κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

