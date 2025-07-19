Βούλα: Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί - Νεκρή η 22χρονη οδηγός

Μια εικοσιδιάχρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Βούλας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 6:50 στη λεωφόρο Καραμανλή, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 22χρονη εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Η 22χρονη απεγκλωβίστηκε νεκρή από το όχημα της μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
