Μια γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για εξαπάτηση ηλικιωμένης.

Το περιστατικό συνέβη χθες σε περιοχή της Πέλλας αφού πρώτα συνεργός της γυναίκας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον γιατρό. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και ζήτησε αρχικά το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ, για να υποβληθεί δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η ηλικιωμένη έδωσε το χρηματικό ποσό των 2.850 ευρώ και έναν χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα στη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα και ο συνεργός της με την ίδια μέθοδο, στις 13 και 16 Ιουλίου 2025, εξαπάτησαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες σε Πέλλα και Κοζάνη, από τις οποίες η συλληφθείσα παρέλαβε συνολικά το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ. Στην κατοχή βρέθηκε της κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ενώ από την οικία της κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

