Κρήτη: Στους 182 οι μετανάστες που έφτασαν το Σάββατο

Σε 182 συνολικά ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν, έως στιγμής, το Σάββατο στη χώρα μας. O καλός καιρός διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για νέα έξαρση μεταναστευτικών ροών τις επόμενες ώρες.

Συνολικά 11 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από πλοίο του Λιμενικού ανοιχτά του Αγαθονησίου, ενώ ο ένας τραυματίστηκε μετά την προσάραξη του σκάφους τους σε βραχώδη ακτή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγαθονησίου και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο Super Puma στη Σάμο.

Λίγο αργότερα 117 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Σούδας.

Τρίτο περιστατικό άφιξης μεταναστών ανέφερε η ΕΡΤ. 54 άτομα διασώθηκαν το πρωί στην παραλία της Τρυπητής.

Οι 54 θα μεταφερθούν με λεωφορείο από την Παλαιόχωρα στο λιμάνι της Σούδας, θα γίνει η καταμέτρηση τους και θα αναχωρήσουν το βράδυ για την Αθήνα προκειμένου να φιλοξενηθούν στα κέντρα υποδοχής της πρωτεύουσας.

Εξάλλου, στον εκθεσιακό χώρο Αγιάς παραμένουν περίπου 310 άτομα, 130 από τα οποία θα αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά απόψε, αναφέρει το zarpanews.

Το Λιμενικό Σώμα της Κρήτης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μαζί με το σκάφος που έφτασε από την Αλεξανδρούπολη και τη Frontex.

Πηγή: skai.gr

