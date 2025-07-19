Κρήτη: Ακόμα 54 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Τρυπητή

Για τρίτο περιστατικό άφιξης μεταναστών στα Χανιά κάνει λόγο η ΕΡΤ. Μετά τους 117 που εντοπίστηκαν το πρωί στη Γαύδο και μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Σούδας, 54 άτομα διασώθηκαν το πρωί στην παραλία της Τρυπητής.

Οι 54 θα μεταφερθούν με λεωφορείο από την Παλαιόχωρα στο λιμάνι της Σούδας, θα γίνει η καταμέτρηση τους και θα αναχωρήσουν το βράδυ για την Αθήνα προκειμένου να φιλοξενηθούν στα κέντρα υποδοχής της πρωτεύουσας

