Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατόπιν παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Βουλιαγμένη: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μετά από τροχαίο

Χωρίς τις αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί του Σαββάτου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη Βούλα.

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατόπιν παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΚΑΒ τροχαίο δυστύχημα Βούλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark