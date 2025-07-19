Βουλιαγμένη: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μετά από τροχαίο

Χωρίς τις αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί του Σαββάτου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη Βούλα.

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατόπιν παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη Βούλα Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

