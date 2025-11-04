Βορίζια: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας η κηδεία της 56χρονης

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό Αλικανός όπου στις 14.00 θα λάβει χώρα η κηδεία 56χρονης που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αστυνομία έχει τοποθετήσει ανιχνευτή μετάλλων στο προαύλιο χώρο του ναού. Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο περίβολος του κοιμητηρίου ενώ και drone κάνει ελέγχους και από αέρος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα.

Παράλληλα, ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια

Σημειώνεται ότι έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Δείτε εικόνες από τα ευρήματα:

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η έφοδος των αστυνομικών στις φυλακές Αλικαρνασσού έγινε στο πλαίσιο των ερευνών μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμα τα τρία αδέρφια που εμπλέκονται στην υπόθεση και τα οποία δεν αποκλείεται να παραδοθούν σήμερα, μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που θα τελεστεί σήμερα στα Χανιά. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Ακόμα και οι φυλακές μπορεί να μας δώσουν στοιχεία - Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους εμπλεκόμενους

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε για τη σημερινή έφοδο στις φυλακές: «Σήμερα το πρωί έγινε μια έφοδος των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, τους οποίους συνέδραμαν και αστυνομικοί από την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πως όσο φτάνουν καθημερινά πληροφορίες και συλλέγουν στοιχεία οι αστυνομικοί, προχωρούν και σε νέες έρευνες. Ακόμη και στις φυλακές που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία τόσο για το περιστατικό στο χωριό με την απώλεια 2 ανθρώπων, όσο και για την έρευνα για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού».

Όπως σημείωσε: «Συνεχίζονται οι έρευνες για τα 3 αδέρφια, ακόμα και σε διπλανούς νομούς, όπως και χθες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Δεν γίνονται έρευνες μόνο σε οικίες, αυτό μπορώ να σας πω», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως: «Αναζητούμε σίγουρα τους 3 για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα, όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, ίσως και από τις δυο οικογένειες, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος».

«Διευκρινίζω ότι η αστυνομία δεν μέτρησε ποτέ 2.000 σφαίρες. Βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες στο σημείο, σε καμία περίπτωση όμως δεν είχαμε αυτό το νούμερο. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει επιχειρήσεις στην περιοχή, ορισμένα άτομα έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή. Σκεφτείτε μόνο το χρόνο που διανύουμε έχουν κατασχεθεί πάνω από 100 πυροβόλα όπλα από την περιοχή. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για άβατο», σημείωσε.

Ακόμη, διευκρίνισε πως δεν έχει βρεθεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και εξετάζεται αν είναι ένα από τα κατασχεμένα

«Η Αστυνομία θα παραμείνει σίγουρα όσο χρειαστεί, για να νιώθουν ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι της περιοχής», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

