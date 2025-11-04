Ορατές παραμένουν οι «πληγές» που άφησε πίσω της η φονική βεντέτα που ξέσπασε προ ημερών στα Βορίζια Ηρακλείου, βυθίζοντας το χωριό στον φόβο. Μετά και την κηδεία ενός εκ των θυμάτων, στο χωριό επικρατεί νεκρική σιγή.

Σε κάθε γωνιά του χωριού, τα σημάδια από τους πυροβολισμούς αποτυπώνουν την αγριότητα του επεισοδίου. Όπως καταγράφει το οπτικό υλικό του Orange Press Agency, σφαίρες έχουν καρφωθεί στις προσόψεις καταστημάτων, σπάζοντας τζαμαρίες, αλλά και σε τοίχους σπιτιών.

Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί και σε σταθμευμένα οχήματα, τα οποία φέρουν τρύπες από σφαίρες στις λαμαρίνες και σπασμένα παράθυρα. Στο εσωτερικό ενός καταστήματος, κάλυκες παρέμεναν στο δάπεδο, μάρτυρες της ανταλλαγής πυρών.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων ανδρών των ειδικών δυνάμεων, παραμένουν στο χωριό, πραγματοποιώντας περιπολίες στα στενά σοκάκια και επιτηρώντας διακριτικά την περιοχή γύρω από την εκκλησία, όπου τελέστηκε η κηδεία. Η παρουσία των αρχών είναι έντονη, καθώς εκφράζονται φόβοι για νέα αντίποινα και κλιμάκωση της βεντέτας.

Πηγή: skai.gr

