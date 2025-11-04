Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Σούδα, όταν διαδηλωτές πέταξαν κόκκινη μπογιά στα λεωφορεία που μετέφεραν τουρίστες από το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, με αποτέλεσμα τα ΜΑΤ να απαντήσουν με βομβίδες κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, η ένταση ξεκίνησε από νωρίς, όταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές είχαν ξεδιπλώσει μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία και φώναζαν συνθήματα κατά των Ισραηλινών, όπως «Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Τα λεωφορεία που μετέφεραν τους τουρίστες αποχώρησαν από το λιμάνι με αστυνομική συνοδεία, ενώ ακολούθησε κυνηγητό στην πλατεία, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο προσαγωγές.

