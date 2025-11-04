Της Έλενας Γαλάρη

Για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση θα καταστούν κατηγορούμενοι οι δύο λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

Σύμφωνα με έγγραφη δήλωση που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, με διάταξη της εισαγγελίας αναθεωρητικού δικαστηρίου (σ.σ. δευτεροβάθμιο στρατιωτικό δικαστήριο - ναυτοδικείο) παραγγέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο Λιμεναρχών.

Για παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Κωνσταντόπουλος.



«Η άσκηση ποινικής δίωξης αποκαλύπτει ότι στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη Ασμάνη.

Η δίωξη που ασκείται αφορά το γεγονός ότι τα δύο στελέχη του Λιμενικού χάλκευσαν ψεύτικη δήλωση και πίεσαν να ανακαλέσει και να δηλώσει αναληθώς ότι δεν ήταν αυτόπτης. Τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών Βαλυράκη και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας Προκοπίου», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος κάνοντας λόγο για σκοπιμότητες.

«Γιατί οι επίορκοι λιμενικοί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας», είπε.

Από την πλευρά της, η συνήγορος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για ανθρωποκτονία ζήτησε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. «Να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση και θα εξετάσουμε τον κ.Ασμάνη προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του.Οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων να γίνεται με προσοχή για να μην υπάρξει συκοφαντική δυσφήμηση», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.