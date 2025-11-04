Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να ερευνηθεί.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η έφοδος των αστυνομικών στις φυλακές Αλικαρνασσού έγινε στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας που αναβιώνει στα Βορίζια, και στο πλαίσιο των ερευνών.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμα τα τρία αδέρφια που εμπλέκονται στην υπόθεση και τα οποία δεν αποκλείεται να παραδοθούν σήμερα, μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που θα τελεστεί σήμερα στα Χανιά. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Όπως τόνισε χτες η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

