Εξελίξεις αναμένονται σήμερα, Τρίτη στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, καθώς μετά την κηδεία της 57χρονης, τα τρία αδέλφια που αναζητούνται από την αστυνομία ενδεχομένως να παραδοθούν στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών, με τις πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει μια πρώτη επαφή με την αστυνομία.

Στη σχετική δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 30 ετών, ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών. Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Υπό αστυνομική επιτήρηση η κηδεία της 57χρονης στο Αλικιανό Χανίων

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια θα τελεστεί σήμερα στα Χανιά, υπό την αυστηρή επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα. Χτες έγινε και η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Η άτυχη γυναίκα θα κηδευτεί στον Αλικιανό Χανίων. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και η σορός της θα μεταφερθεί στην εκκλησία δύο ώρες νωρίτερα.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να χτενίζουν όλη την περιοχή, ενώ χτες έγιναν έρευνες και σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χτες η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Σε αυτή τη φάση ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς Αρχών.

Πηγή: skai.gr

