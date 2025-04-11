Νυχτερινή διαμαρτυρία συνταξιούχων μπροστά από την Βουλή

Νυχτερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Η κινητοποίηση γίνεται στο περιθώριο της απόφασης της κυβέρνησης να μην καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου, πριν το Πάσχα, που φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου.

Με βάση το παραπάνω οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται ότι θα κλιθούν να περάσουν την περίοδο των γιορτών «με άδειο πορτοφόλι» δεδομένου ότι εδώ και χρόνια έχει καταργηθεί η 13η και 14η σύνταξη.

Κάνουν λόγο για πληρωμένη σύνταξη από όλους τους, που όλες οι κυβερνήσεις έχουν αφαιρέσει και η σημερινή συνεχίζει να αφαιρεί.

Η διαμαρτυρία οργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, με τη ΣΕΑ να καλεί τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στη νυκτερινή συμβολική συγκέντρωση.

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ - OAEE - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ- ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ζητούν από την κυβέρνηση την επίλυση αιτημάτων με τους συνταξιούχους να διεκδικούν μεταξύ άλλων την επαναφορά και τα αναδρομικά δώρα και τα επικουρικά του 11μηνου 2015 -2016, για όλους τους συνταξιούχους, την άμεση ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις κ.α.

Πηγή: skai.gr

