Οι εθνικές ασκήσεις «Αιγιαλός 1/25» και «Λαίλαψ 25» του Πολεμικού Ναυτικού, διεξήχθησαν από τη Δευτέρα 7 έως και σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κεντρικού, βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στις ασκήσεις συμμετείχαν μονάδες των διοικήσεων, φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, πλοίων επιτήρησης καθώς και ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

